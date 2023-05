Õnnetult kukkunud kalamees vajas päästjate abi

Laupäeval kella 15.27 ajal teatati häirekeskusele, et Saarde vallas Väljakülas on maanteel klaasikillud ja see on liiklusele ohtlik. Päästjate kohale jõudes koristas inimene, kelle autost oli üks kast klaasesemetega välja kukkunud, juba teed. Päästjad aitasid koristustööd lõpule viia ja puhastasid tee lõplikult.