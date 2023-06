Suve hakul muutub mitme linnabussi graafik

Nr 18 buss hakkab väljuma Teatri peatusest 44 minutit pärast täistundi ehk kaks minutit senisest varem. Erandiks väljumine kell 16.54, mis on kaheksa minutit senisest hilisem. Kaubajaamast on erandlik väljumisaeg kell 16.30 (kümme minutit senisest hiljem: buss on Kirsi peatuses kell 16.43 ja KEKi peatuses kell 16.44). Sõiduaega on vaja nihutada, et inimesed saaksid Savi tänava piirkonnast töölt tulles sobival ajal bussile.