“See on selline üllatus, et mul pole eluski olnud nii meeldivat üllatust,” lausus hällilaps.

Legendaarset treenerit liigutas seegi, et teda oli õnnitlema tulnud paarkümmend õpilast, kellega koos on tuntud muresid, rõõme ja kordaminekuid. Seda, kui palju õpilasi tal treenerikarjääri jooksul on olnud, ei osanud Jeret öelda. Nii palju julges ta öelda, et neid on tuhandeid.