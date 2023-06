Kihnlastele talukoha järgi Kalju Elvi, mandriinimestele Elvi Vesik kastab tomateid, et need aiamaal virged oleksid. Sibul on üleval, aga kartul on visa tulema. Maa on nii kuiv. Lehekuu lõpu öökülm läks Linakülas tema põllust mööda, aga siin, mere keskel saarel, oli mõnigi oma põldu nukra pilguga vaadanud. Maasikad õitsevad.