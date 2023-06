Pärnu keskrannas peaks vältima vee allaneelamist

Soole enterokokkide norm on 100 pesa moodustavat ühikut sajas milliliitris vees. Esmaspäeval võetud proovides oli neid Hedoni juures 110 ja Kuuse tänava pikenduse juures 150. Kolibaktereid oli suplusvees normist tunduvalt vähem: kontrollväärtus on 1000, 19. juuni proovides oli neid 240 ja 48.

Terviseamet on selgitanud, et soole enterokokid ja kolibakterid on tavalised ja levinud bakterid, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Nende hulgas võib aga olla mikroorganisme, mis võivad põhjustada näiteks seedetrakti haigusi.