Tori vallas algab ökodukti ja viadukti ehitus

Lepplaane ökodukti põhieesmärk on tagada metsloomade läbipääs üle kavandatava Rail Balticu uue raudtee. Kavandatav Rail Balticu trass läbib praegu metsa keskpunkti ja uue raudteetammi kõrgus pole metsloomadele ületamiseks soodus (keskmine tammi kõrgus piirkonnas on 2,92 meetrit), mistõttu on oluline tagada loomade liikumisvõimalus üle uue planeeritud raudtee. Ulukitest elab seal kandis kõige rohkem põtru, kuid on karusid ja ilveseidki. Ökodukti pikkuseks tuleb 94,6 ja laiuseks 14,5 meetrit.