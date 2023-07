Pildid ⟩ Vaata, millised on Pärnumaa kõige kaunimad koduaiad

Kauni maakodu tiitli pälvis perekond Kask eramuga Põhja-Pärnumaal Anelema külas.

Vana ja väärikas talukoht üllatab kohe sissesõidul vana talu lauda vundamendile maitsekalt rajatud kiviktaimlaga. Suur aed on oskuslikult kujundatud ning peenrad ja muru erilise hoolega hooldatud. Pilku püüab ka vana kiviaed. Säilitatud on palju algupärast, mis on aga oskuslikult seotud uue ja rohelusega. Vanad ja uued puud, lilled ja mitmesugused taimed moodustavad suure ja kauni oaasi.



Kauni kodu tiitleid anti tänavu välja kaks. Ühega tunnustati perekond Jõfferti eramut Häädemeeste vallas Reiu külas.

Seal kodus on elupuuheki varju hoole ja armastusega rajatud tõeline muinasjutuaed. Pisike aed on jagatud eri soppideks, mis pakuvad avastamisrõõmu ja ühtlasi võimalust omaette olla. Hindamiskomisjoni hinnangul on see aed imeline koht õues viibimiseks ja puhkamiseks, sest seal on terrass, istumiskohad ja puhkealad. Aias kõndides tundub, nagu oleksid labürinti sattunud. Aed on väga liigirikas. Perenaine isegi ei tea, mitusada sorti puid, põõsaid ja lilli tal aias on.



Teine kauni kodu tiitel rändas Elve Saarmaa koju Põhja-Pärnumaal Vändras.

Armas muinasjutuline aed alevi keskel on väike, kuid mahutab palju ja on liigirikas. Korras aed paistab silma juba tänavalt. Väiksele alale on oskuslikult paigutatud nii lilled, puud, põõsad kui ka väike tarbeaed. Lahkel perenaisel on pea iga taime kohta rääkida oma lugu.



Kauneimaks äriobjektiks valiti Häädemeestel tegutsev Lottemaa teemapark.

Lottemaa jätab külalisele mulje, et tegemist on loomade elukohaga. Keskkond on looduslik ja taimede kompositsioonid ja kujunduselemendid on veidi krutskeid täis. Lottemaal tehakse heakorra nimel tööd iga päev ja seda väljaspool hooaegagi. Hooajal korrastab oma meeskond ala (12 hektarit) enne ja pärast teemapargi tööaega, hooajaväliselt uuendatakse haljastust või tehakse uusi istutusalasid.