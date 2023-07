Hoiatus ⟩ Petukõnesid tehakse nüüd ka eesti keeles

Kelmide skeem sarnaneb varasemate petukõnedega, nimelt helistab väidetavalt politsei, panga või mõne muu usaldusväärse asutuse töötaja ja räägib kõne vastuvõtjale, et tema pangakontol on tekkinud probleem või tema andmeid kasutatakse kuritegude toimepanemiseks. Varem olid need kõned ainult vene- ja ingliskeelsed, kuid viimastel päevadel on politsei saanud infot, et kelmid räägivad väga head eesti keelt.

Näiteks võttis kelm ühendust inimesega ja väitis, et helistab politseist ning et keegi püüab parajasti tema pangakontolt raha välja võtta. Kõne alguses rääkis kelm vene keelt, kuid kui kõne vastuvõtja palus rääkida eesti keeles, siis pärast seda kõnetas teda juba teine inimene, kes rääkis sama juttu täiesti selges eesti keeles.

Eile hommikul andis üks kodanik teada, et temalegi oli helistanud väidetavalt politseinik ja rääkinud, et keegi püüdis volitusega tema pangakontolt raha välja võtta. Helistaja kõneles eesti keeles ja tegi isegi ettepaneku politseimajas kohtuda. Kodanik katkestas kõne, kui kelm oli palunud jutu jätkamiseks rääkida vene keeles.

Kelmide eest olete kaitstud, kui: katkestate kohe need kõned, kui keegi väidab, et pangakontol toimub midagi kahtlast;

te ei jaga teistega oma isiklikke andmeid, nagu näiteks Smart-ID, ID-kaardi või Mobiil-ID PIN1- ja PIN2-koode, ega sisesta neid koode oma seadmes teiste inimeste palvel. Andmed: PPA

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ütles, et eesti keel meid kelmide eest enam ei kaitse ja kelmid kasutavad seda usalduse tekitamiseks, et kätte saada inimeste raha või andmeid. “Praegu on info veel uus, mistõttu ei ole meil teada, kas kelmid tegutsevad Eestis või on tegu välismaal viibivate eestlastega, kes aitavad kelmustele kaasa. Teeme kõik, et selles selgust saada ja nende kelmide tegevus peatada,” lisas ta.