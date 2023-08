Pärnu linnavalitsuse heakorra peaspetsialist Piret Unn rääkis, et järjest enam süveneb tendents, et lähedased on maailmas laiali ega leidu kedagi, kes kodumaal hauaplatsi hooldaks. Lahkunu võib küll tuhastada, ent siis tuleb urn kuhugi matta või tuhk laiali puistata.