Naine, kellel on sealsamas aiamaa, rääkis, et nägi prügi toonud masinat kella 16.15 ajal ja selle juures noort meest ja naist. Ta kahetseb, et kohe politseisse ei helistanud, aga abikaasa arvas sel hetkel, et pole vaja.

Sealkandis elava pärnaka sõnul oli samas kohas enne väiksem kogus prügi, ehk kümnendik sellest, mis nüüd kohale veeti. Ta pakkus, uus kogus on nii suur, et võimalik, et seda toodi lausa mitmel korral. "Kui on järelkäruga toodud, siis on ikka vist mitu korda käidud," arutles ta.