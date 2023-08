Häirekeskus kutsub omavalitsusi liituma kriisiinfo telefoniga

Seni on kriisiinfoteenus käivitatud üleriigiliste kriiside nagu COVID-19 pandeemia ajal, Kuressaare joogiveekriisi korral ja Suur-Sõjamäe jäätmejaama põlengust tekkinud mürgise suitsu tõttu. Pilt on illustratiivne.

Kriisiinfo telefoniga liitunud omavalitsuses on elanikel erakorraliste sündmuste puhul võimalik helistada tasuta 1247 numbril, et saada ametlikku usaldusväärset infot ja käitumisjuhiseid. Seni on kriisiinfoteenus käivitatud üleriigiliste kriiside nagu COVID-19 pandeemia ajal, Kuressaare joogiveekriisi korral ja Suur-Sõjamäe jäätmejaama põlengust tekkinud mürgise suitsu tõttu.