Pildid ⟩ Ühes võõrliigiga kasvab linlaste mure

Kohalik elanik Liina (nimi muudetud, pärisnimi toimetusele teada, K. S.) rääkis aprilli lõpus, et tunneb oma kodu lähedal vohava invasiivse võõrliigi pärast suurt muret. Ta on sellega rinda pistnud juba eelmise aasta suvest ja olnud tihedas suhtluses eri asutustega, et sellest vabaneda. Peale selle ähvardab võõrliik ummistada kraavi.

Selleks, et pargitatrast vabaneda, tuleks seda järjepidevalt niita. Liinal endal käib see töö aga üle jõu. Peale selle asub kraav linna maa peal, mistõttu jääb naisele arusaamatuks, miks üldse peab tema sellega tegelema. “Rääkisin ka ühe botaanikuga ja tema ütles, et kui see korra maha lõigata, hakkab taim edasi levima,” rääkis Liina. “Seda tuleks pidevalt trimmerdada, aga kes sellega tegelda jõuab.”