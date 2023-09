Pärnu sõudeklubi kogub annetusi kaheksapaadi ostmiseks

Pärnu sõudeklubi juhatuse liikme Artur Maieri sõnutsi on praegu neil üks kaheksapaat küll olemas, kuid see on mõeldud kuni 100kilogrammistele meestele. Naistel ja noortel, kes võistlevad, pole sellist kaalu, et sellega korralikult mõõtu võtta saaks. Sõudeklubile on tehtud pakkumine saada endale 1998. aasta Filippi kaheksapaat, mis on mõeldud kaalule kuni 85 kilogrammi, mis oleks neile sobivam.