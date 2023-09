Kohalikud seljatasid kohtus liivakarjääri ja keskkonnaameti

Umbkaudu seitse hektarit hõlmava Võiste teise liivakarjääri vastu võitlesid nii kohalikud elanikud, kes kogunesid MTÜsse Tahkuranna Maastikukaitse, kui ka Häädemeeste uus vallavõim. Kohalike vastuseisu peapõhjus oli tõik, et maavara hakatakse ammutama populaarse puhkekoha lähedal. Jõulumäe metsas spordivad harrastajad, kuid seal toimub ka kohalikke ja rahvusvahelisi võistlusi. Karjääri servast umbkaudu 500 meetrit eemal algab Luitemaa looduskaitseala. Uus kaevandus rikuks ära paiga miljöö. Lisaks taheti liiva välja vedada suurte kalluritega mööda kitsast teed, mida kasutavad kohalikudki, kelle hinnangul muutuks olukord liiklusohtlikuks.

Karjäär poleks keskkonnametilt luba saanud, kui Häädemeeste vallavalitsus oleks 2021. aastal keeldumisest teada andnud tähtajaks. Aega oli selleks kaks kuud. Vallavanem oli siis Karel Tölp. Ent vald esitas oma seisukoha, et on karjääri vastu, paar nädalat tärminist hiljem, ja keskkonnaamet ei pidanud seda enam siduvaks. Siiski kaalus amet kõiki valla esitatud vastuargumente ja põhjendusi, kuid asus seisukohale, et pole alust jätta kaevandusluba välja andmata.