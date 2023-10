Pärnu soojatootja alandab hinda, kuid sai enne hoiatuse

Alates novembrist on Pärnus Greni kaugküttevõrgu klientidele toasooja hind 102 eurot megavatt-tunni eest, mis on seni kehtinust kuus eurot madalam. Viimati langetas Gren soojuse hinda tänavu 1. juunil ja siis seitse eurot varasemaga võrreldes. Peagi kehtima hakkava hinna puhul tuleb aga arvestada, et tulevast aastast kerkib käibemaks 22 protsendini, mis tõstab megavatt-tunni maksumust ligemale kahe euro võrra.