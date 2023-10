Otseülekanne ⟩ Linnavolinikud arutavad kirgi kütvat parkimiskorra muutmise plaani

Abilinnapea Riido Villupilt küsib Kullerkupp üksikute eakate ja puudega inimeste murede kohta. Teda ajendas neid küsimusi esitama see, et AS Pärnu Vesi sulges augustis Metsa tänaval veevõtukoha, kust eakad ja puudega inimesed said varem oma igapäevase eluks vajaliku vee.