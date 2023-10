Osaühingu Kinnisvaraekspert esindaja Janno Petersoni sõnutsi on aastakümneid tühjana seisnud kinnistule uue hoone ehitamise huvi taga Järva tarbijate ühistu, mis otsis kohta, kus Pärnus Tööriistamarketi kauplus avada. Koos Tartu taustaga aktsiaseltsiga Tiigi Keskus leitigi kinnistu, mis detailplaneeringu järgi oli ärimaa funktsiooniga ning pärast seda, kui arendaja paar aastat tagasi kinnistu ostis, on jõutud selleni, et lähiajal kavatsetakse seal kopp maasse lüüa.