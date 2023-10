Linnapea: Kaitsetööstuslinnak tooks Pärnusse investeeringuid ja töökohti ning aitaks taristut parandada

Pärnu linna territooriumile jääv piirkond on üks viiest kaitseministeeriumi välja valitud kohast, kuhu lähiaastatel saaks rajada kaitsetööstuslinnaku ja laskemoona tootmise. Teised kandidaadid on Lääne-Harju, Rakvere, Viru-Nigula ja Lüganuse vald. Paari nädala jooksul külastavad kaitseministeeriumi esindajad kõiki neid omavalitsusi ja tutvustavad linnakuplaane.

Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse jutu järgi selgitasid ministeeriumi esindajad kaitsetööstuslinnaku plaani. "Nad rääkisid, mida park endast kujutab ja milline on riigi huvi meie kaitsevõime tõstmiseks," seletas ta. "Riik otsib võimalust toota laskemoona. Vene-Ukraina sõda on näidanud, kui oluline on ennast laskemoona ja relvastuse, näiteks droonidega varustada."