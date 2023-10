Tõstamaa ja Audru osavalla piirile võib kerkida sõjamoonatehas

Valitsus on seadnud eesmärgiks luua kaitsetööstuspark, mis võimaldaks toota relvi, droone ja laskemoona. Lõhkeaine tootmist Eestisse ei plaanita, samuti ei kavatseta Eestis hakata tootma püssirohtu.

"Kaitseministeerium näeb vajadust pargi järele, et peamiselt laskemoona toota, sest just laskemoona tootmine vajab ohualasid. Sinna võib tekkida ka relva- ja droonitootmine, kui see sobib parki ja läheb kokku vastavate ettevõtete äriloogikaga. Park peab võimaldama toota eri laskemoona," selgitas Sirp.