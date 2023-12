Alates homsest võib siseveekogude jääle minna, kui jää on piisavalt paks

Päästeamet mõõdab igapäevaselt populaarsemate siseveekogude jää paksust ja see kantakse jääkardile. Jääkaart ongi loodud selleks, et inimestel oleks võimalik saada mugavalt infot jääolude kohta Eesti siseveekogudel.

Kaardil kuvatakse siseveekogu tähistav täpp rohelisena, kui jää on paksem kui kümme sentimeetrit ja punasena, kui jääle minek on keelatud. Pärnumaal on neid punkte, kus jää paksust mõõdetakse, poolesaja ümber. Näiteks Pärnus jõel Pärnus Suure-Jõe tänava kandis oli eile hommikuse seisuga jää paksus kaheksa sentimeetrit. Kui ka homme on mõõtmistulemus sama, ei tohiks jääle minna vaatamata piirangu leevenemisele.