GALERII ⟩ Ukraina lapsed laulsid jõulupeol tillukesest kodust

Uudiste järgi on lõppemas 675. sõjapäev, kui Saarde Katariina kirikus särab jõulupuu ja piirkonnas elavate ukrainlaste ning eestlaste lapsed on haaratud liikumismängude ja jõuluteemaliste magnetite valmistamisega. Väikese ampsu järel on nendeni jõudmas jõuluvana, kes ei karda viimastki talverõõmu nullivat vihma.