Libapolitseinik pettis naiselt raha välja

Edasi küsis naisehäälega libapolitseinik pärnumaalaselt tema pangakonto PIN-koode ja saigi need oma valdusesse. Seejärel kadus kelmi uskunud kannatanu kontolt 1018 eurot.

On teada, et detsembri keskpaigas tegid kelmid samalaadseid telefonikõnesid paljudele Eesti inimestele ja Pärnumaa naine polnud ainuke kannatanu.

Näiteks sai Võrumaal elav mees vene keeles rääkinud ja end politseinikuna esitlenud kelmilt kõne kahtlaste tehingute kohta oma arvelduskontol. Inimesele saadeti väidetavast politsei töötõendist fotokoopia ja paluti tal kahtlaste tehingute lõpetamiseks edastada oma isikukood ja sisestada Smart ID paroolid. Võrumaa mees tegigi seda ja avastas siis, et tema kontolt on kadunud 555 eurot. Mees suundus panka ja lasi oma konto sulgeda, vahetas paroolid ja pöördus siis politsei poole.

Viljandimaal elav naine sai kõne venekeelselt kelmilt, kes tutvustas end politseinikuna ja uuris, miks naine ei ole tulnud politseijaoskonda. Naisele räägiti, et tema pangakontol toimuvad kahtlased tehingud, mille vältimiseks tuleks tal oma kontolt raha teisele, turvalisele arveldusarvele kanda. Kelmid mängisid oskuslikult naise alateadvusega ja pika selgitustöö tulemusel kandiski naine 5000 eurot üle võõrale pangakontole, mille kelmid talle ette söötsid. Mõistes, et tegu on ilmselt kelmusega, pöördus naine esmalt panka, kuid kiirmaksena tehtud ülekannet ei õnnestunud enam tagasi pöörata. Ta vahetas oma paroolid ja suures mures tuli politseijaoskonda.