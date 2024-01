Pärnumaalt riigikokku valitud Enn Eesmaa jätkab parteituna

Kiik, Aab, Karuse ja Hanimägi teatasid tänasel pressikonverentsil, et jätkavad sotside ridades. Eesmaa avaldas, et tema jätkab tööd riigikogus parteituna.

Kiik selgitas, et eri arutelud ja võimuvõitlus Keskerakonnas, viimasel ajal ka erakonnakaaslase Yana Toomi tegevus riigivastaste aktiviste õigusabi toetamisel, tegid selgeks, et erakonna liikmete arvamused lähevad liialt lahku. Niisiis oli tema sõnutsi kaks võimalust: kas jätkub sisevõitlus või targem annab järele.

Aab tõdes muu hulgas, et nad pole saanud küllaldaselt tuge erakonna juhtidelt ega praeguselt esimehelt Mihhail Kõlvartilt.

Eesmaa lausus, et põhjus, miks tema otsustas Keskerakonnast lahkuda, ühtib nooremate kolleegide öelduga. Küll erineb tema puhul vastus küsimusele “kuidas edasi?”. Nagu riigikogu vanim liige, 77aastane Eesmaa tänasel pressikonverentsil selgitas, on ta jõudnud arusaamisele, et tema südametunnistust ning eetilisi ja moraalseid tõekspidamisi ei kujunda lõplikult ühegi erakonna programm ega põhikiri. Seetõttu ei ühine ta ühegi parteiga.