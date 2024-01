Minister ei püüdnud Pärnumaa visiidil õpetajaid veenda streigist loobuma

Kas täna, teisipäeval külastatud koolide õpetajad ühinevad streigiga?

Osas koolides ei ole see praegu veel selge, aga kuna streikimine on individuaalne, siis igas koolis on õpetajaid, kes streigivad, ja õpetajaid, kes tõenäoliselt ei streigi. Kooliti streikivate õpetajate arv erineb.

Kas riik saab praegu pakkuda õpetajatele midagi vastutulekuna palga suhtes, et streik ära jääks?

Mina pean selle ettepaneku valitsusse viima, aga nüüd on vaja Eesti haridustöötajate liiduga uuesti maha istuda ja aru saada, kust jookseb kompromissi piir. Olin arusaamisel, et kümme miljonit on kompromissi piir, et miinimumpalk tõuseks 1836 euro peale. Kuna nüüd tuli haridustöötajate liidult uus ettepanek tõsta seda 1950ni, siis ma täpselt ikkagi ei tea, kui kaugele nad on nõus alla tulema, sest 1950 eurot alampalgana meie tagada suuda. See eeldab 46 miljonit lisaraha eelarvest ja seda sealt leida ei ole tõenäoliselt võimalik. Ehk siis ma pean kõigepealt haridustöötajate liiduga kohtuma ja arutama kompromissikohti, et ma teaksin, millise ettepanekuga saaksin valitsuskoalitsiooni minna.