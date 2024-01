Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild tõdes, et koduomanike heakorratöödest vabastamine on erakonnale oluline teema olnud ja põhimõtteliselt ollakse opositsiooni Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esitatud eelnõu poolt.

“Me arutame seda teemat ja kindlasti on meil raske sellele eelnõule vastu olla,” ütles Suursild. “Kuidas me hääletame, ei saa ma praegu veel öelda. Oleme seda koalitsiooninõukogus arutanud, aga ma ei tea, kuidas partnerid sellele vastavad.”

Suursilla arvates on põhimõte, et koduomanikud peavad kõnniteid puhastama, vale.

“Minagi olen majaomanik ja töö vastu pole mul midagi, aga saan seda teha siis, kui mul selleks aega on. Valdavalt õhtul. Seda ei saavuta me kunagi, et keegi ootab labidaga ja lükkab tee lahti siis, kui lumesadu lõpeb,” ütles Suursild. “Linnakodanikule on see nüri sumpamine, kui üks lükkab tee lahti hommikul ja teine ei lükka.”