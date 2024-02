Pärnu linn jagab tasuta graniitsõelmeid

Detsembri lõpus viidi Pärnus graniitsõelmeid Vana-Sauga tänava äärde bussipeatuse laiendusele, Rääma ja Vana-Rääma tänava ristmiku juurde parklasse, Metsa 15 juurde, Raja tänava lõppu lasteaia juurde ja naisteranna parklasse.



Kuna praeguseks olid sõelmed kõikjal peale naisteranna parkla otsa lõppenud, viidi nelja esimesse kohta juurde kokku

32 tonni graniitsõelmeid, igasse paika kaheksa tonni. Sõelmete ja nende veo peale kulus 1920 eurot.



Paikuse osavallas viidi detsembris graniitsõelmeid Paide maantee 19 asuva kooli juurde ja Seljametsa lasteaia parklasse.



Audru osavallas jõudsid sõelmed Audru vana ambulatooriumi parklasse (Ringi 1a), Rebasefarmi elamualale OÜ JU Metalli parklasse (Raku tee 4), Tiigi elamualale Pihlaka tänava mänguväljakule, Jõõpre hooldekodu parklasse (Aisa tee 2), Lavassaare lasteaia parklasse (Võidu 1), Kõima vana kaupluse parklasse (Keskuse tee 16b), Lindi lasteaia-algkooli vastas asuvasse parklasse (Kaluri tee 3), Ahaste külas asuva Ahaste tee 3 ridaelamu parklasse ja Papsaare külas Neeva aiandi parklasse (Kukeseene tee 2).



Tõstamaal veeti sõelmed katlamaja esisele platsile.



Linnavalitsuse teedespetsialisti Mati Anspali hinnangul peaks osavaldades sõelmeid veel jätkuma, välja arvatud Lavassaares, kuhu viiakse kaheksa tonni juurde.



Tasuta graniitsõelmed on mõeldud kinnistuomanikele ja korteriühistutele endi hooldatavate kõnniteede libedustõrjeks. Sõelmed on hunnikus ja nende viimiseks tuleks kaasa võtta sobiva suurusega anum või kott ja tõstmiseks labidas.

Linnavalitsus palub sõelmeid võttes arvestada kaaskodanikega, et libedatõrje materjali jätkuks kõigile soovijatele.