Tänavune linnaeelarve keskendub silla ehitamisele ja tänavate uuendamisele

Abilinnapea Meelis Kuke sõnul on üldist majanduskeskkonda arvestades tegemist konservatiivse eelarvega, kus pole ülehinnatud tulusid ja alahinnatud kulusid.



Prioriteetne on heal tasemel teenuste osutamine, tagades Pärnu linna kooli- ja lasteaiaõpetajate, hariduse tugispetsialistide, haridusjuhtide ning teiste üldhariduskoolide õpetajate palga alammääraga seotud töötajate palgafondi kasvu samas tempos riikliku õpetaja palga alammäära tõusuga.



Huvikoolide õpetajate, treenerite ja lasteaedade õpetaja abide palgafondi suurendatakse 23,9protsenti, sotsiaal- ja kultuuritöötajate palga baasmäär tõuseb 9,6protsenti.



Linna suuremateks investeeringuteks on Raba-Lai silla ehitamisega jätkamine koos silla ühendustänavate rekonstrueerimisega. Raba ja Pargi tänavatel luuakse jalakäijatele ja kergliiklejatele turvalised ja avarad liiklusolud, mis eelduslikult motiveerib linlasi tervislikult ja keskkonnasäästlikult liikuma.



Osalt suvekülalistele mõeldes alustatakse Supeluse tänava uuendamisega, Koidula pargile värskema ilme andmisega ja Munamäe piirkonna edasiarendamisega. Eelarves on vahendid Liiva 8D munitsipaaleluruumide rekonstrueerimiseks ja paljuks muuks.



Osavaldades on suuremateks investeeringuteks Paikuse kooli II osa ehitus, Audru aleviku Põllu tänava kergliiklustee ja Jõõpre kooli raamatukogu ehitamine ning Tõstamaa-Ermistu kergliiklustee ehitus.



Kogu kavandatud investeeringute maht ületab 40 miljonit eurot. Selleks on kavandatud kaasata ligi 17 miljoni ulatuses toetus- ja üle 20 miljoni euro ulatuses laenuvahendeid.