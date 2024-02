Valla plaan kunagisest invaliidide kodust noortekeskus teha läks vett vedama

Tori valla Are, Sindi ja Sauga piirkonnas on noortekeskused olemas, Tori alevikus veel ei ole. 2020. aastal oli kindel plaan see teha kauni ajaloolise arhitektuuriga puumajja, mis jääb Tori vallamaja lähedusse. Toona ütles abivallavanem, praegune vallavolikogu esimees Jana Malõh, et kuna osa hoonest kuulus juba vallale ja teist kohta kaalukausil pole, on Muraka tee 1 maja noortekeskusele sobivaim kandidaat. Ta tõdes, et hoone on küll kehvas seisus ja vajab palju renoveerimistöid, kuid põhikonstruktsioonid olnud tugevad ning paljulubavad. Tänaseks on aga selge, et noortekeskust Muraka tänava majja ei tule.