Pärnu volikogu esimehe kandidaat on naabervalla abivallavanem

Eelmise kuu Pärnu volikogu istungil teatas Andres Metsoja, et peatab märtsist oma volitused, mis tähendab seda, et volikogu peab valima uue juhi. Kui veel mõni nädal tagasi oli kandidaat lahtine, on nüüd teada, et selleks saab Häädemeeste abivallavanem.