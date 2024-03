Pildid ⟩ Politsei ja päästjate ühishoonelt langes sarikapärg

Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla tõdes, et päästjate nõudliku töö tegemisel on hindamatu hea töökeskkond ja koostöö eri asutuste vahel. “Sisejulgeolekuasutuste teenistujad teevad iga päev tihedat koostööd ja niisugused ühishooned tugevdavad ja kiirendavad asutuste vahelist suhtlemist veel. Kilingi-Nõmme oma on Lääne regioonis juba seitsmes ühishoone ja selle roll kogukonna turvatunde suurendamisel on väga tähtis,” rõõmustas Soodla.