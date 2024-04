Kilingi-Nõmmes laulavad väärikate vokaalansamblid

Teearu jutu järgi on Pärnumaal väärikate vokaalansamblite päeva korraldatud üle 20 aasta ja on olnud neidki kordi, kus laval on käinud paarkümmend ansamblit. Praegusaja kollektiivid tegutsevad enamasti klubi juures ja määratlus “väärikas” on sümboolne, sest ansamblite koosseisu kuulub nooremaidki lauljaid.