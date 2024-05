Galerii Suurperede ühing sai lõpuks oma vajadustele vastavad ruumid

Just kooskäimine ning oma murede ja rõõmude jagamine on üks ühingu alustalasid. Kui varem tuli ühisürituseks rendipind leida, siis nüüd seda muret enam pole. Uutes ruumides on näiteks korraldatud vestlusõhtuid ning õpitud seepe ja sušit valmistama. Ühiskokkamiste tarvis on peale kohvinurga olemas eraldi suur köök.