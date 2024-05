"Saarde vallas on aastas 10 000 eurot olnud laste mänguväljakute või rajatiste jaoks, on Tali saanud, Tihemetsa, Surju. Seekord mõtlesime, mida teha, ja Saarde valla huvikeskuselt tuli mõte, et teeks siia madalseiklusraja. Võtsime sellest mõttest kinni, tegime hanke kolme pakkujaga ja nüüd on esimene etapp valmis," rääkis Saarde abivallavanem Mait Talvoja.