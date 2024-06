Sobiva platsi puudumise tõttu jääb Pärnu suvise täikata

Esimene vabaõhu täiturg toimus suvepealinnas Maris Niine eestvedamisel 6. juunil 2014. aastal. Aastatega on kujunenud püsikunded, keda on umbes 40 ja kes ühes Niinega hakkamist täis ja kümnendaks hooajaks iseenesest valmis. Paraku pole nad leidnud sobivat platsi: linna pakutavad kohad on liiga kõrvalised ja siiani uuritud eraomanduses platsidele ei hakka rahakott peale.