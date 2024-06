Sindi postkontor, mis viimasel ajal on olnud avatud kahel päeval nädalas, pannakse kinni 7. juunil. Postipunkti selle asemele ei tule, kuna Omniva kaubamärgi all tegutsev Eesti Post ei leidnud partnerit, kes postiteenuseid vahendaks. Postipunkt on selline postiasutus, kus teenuseid vahendab näiteks külapood või raamatukogu.