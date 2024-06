EKREst hundipassi saanud Helle Kullerkupp: Mind on nimetatud hulluks. Nüüd siis ka vargaks. Tänan, Helmed!

“Head kaasteelised ja endised erakonna kaaslased, olete viimaste kuude jooksul näinud ja kuulnud, kuidas mind on survestatud ja mõjutatud, et ma ei kandideeriks Pärnumaa ringkonna esimehele, sest erakonna esimehele Martin Helmele see enam ei sobi. Tegelikult hakkas survestamine juba eelmisel aastal, kui enne meie üldkoosolekut tuli Valmar Veste Martini [Helme] soovitusel välja, et kandideerib ringkonna esimeheks,” kirjutas Kullerkupp parteikaaslastele.

Kullekupp lisas, et esiti talle tunduski, et äkki Veste ongi õige mees juhi kohta üle võtma, kuid siis hakkas tema mahategemine ning uute ja suurte muutuste vajaduse jutt. “Seda vaatamata sellel, et olime viimastel valimisaastatel teinud järjest paremaid tulemusi ja Pärnumaa oli ning on rahvuskonservatiivide kodu,” märkis EKRE ridadest lahkuma sunnitud Kullerkupp. “Siis sai mulle selgeks, et see ei ole inimene, kes väärikalt minu kümne aasta pikkust panustamist väärib.”