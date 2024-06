Kohtus pettunud mees käis aastase vaheaja järel Pärnus meelt avaldamas

72aastase mehe sõnutsi rikkusid naabri loomad seitse aastat tagasi ta lasketiiru. Taastamiseks oleks väidetavalt kulunud umbes 7000 eurot ja suusõnal olevat naaber lubanudki maapinna tasandada, aga sinnapaika see lugu jäigi ja Kasekamp soovis õiguse jalule seada kohtu kaudu.

Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Maasiku sõnutsi märkasid kohtumaja ametnikud, et Reemet Kasekamp käis täna maja ees protestimas, aga sellest, et ta tuleb meelt avaldama, Pärnu maakohus teadik polnud. “Saame aru, et ta pidas korrakaitseseaduse mõttes avalikku koosolekut,” ütles Maasik.