Ringkonnakohus mõistis Paikre endised juhid osaliselt õigeks

Samuti mõisteti süüdistatavad õigeks toimingupiirangu rikkumises. Seoses sellega tühistati maakohtu otsus ka konfiskeerimise asendamises ja jäeti kannatanu OÜ Paikre tsiviilhagi osaliselt läbi vaatamata. Süüdistatavatele hüvitati ka osa menetluskuludest.

Ringkonnakohtu hinnangul ei leidnud usalduse kuritarvitamise süüdistuse puhul kinnitust OÜ-le Paikre suure varalise kahju põhjustamine. Toimingupiirangu süüdistuse puhul asus kohus seisukohale, et süüdistatavad ei tegutsenud tehingute tegemisel ja nende korraldamisel ametiisikutena.

Kriminaalasjas oli põhivaidlus selles, kas ja millist ja millises ulatuses tekitati Paikrele kahju. Kohtu kolleegium märkis seejuures, et kuigi kahjuks võib olla ka saamata jäänud tulu, ei saa selleks pidada kannatanu pelka lootust, et tema vara tulevikus suureneb, ega ka teoreetilist võimalust teenida olemasolevalt varalt teatud tehingute tegemise teel raha. Kolleegium leidis, et ei ole võimalik järeldada, et Rossmani ja Suti tegevuse tulemusena jäi OÜ-l Paikre saamata tulu üle 40 000 euro

Kolleegium leidis, et Rossmann ja Sutt ei olnud nendele etteheidetavate tegude osas ametiisikud, mis tingib süüdistatavate selles osas õigeksmõistmise.

Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Merry Tiitus sõnes, et kuigi nii maa- kui ka ringkonnakohus nõustusid prokuratuuriga selles, et Paikre juhtivtöötajad on toime pannud erinevaid kuritegusid, tõlgendas ringkonnakohus osade kuriteoepisoodide tõendeid teisiti kui prokuratuur ja maakohus. Seepärast jõudis ringkonnakohus teistsuguse õigusliku hinnanguni.

Keeruliste majandus- ja korruptsioonikuritegude puhul on prokuröri teatel suhteliselt tavapärane, et erinevad kohtuastmed võivad samade tõendite põhjal jõuda erinevale järeldusele. Menetlusosalised tõstatavad menetluse käigus õiguslikke küsimusi ja kohtu roll on jõuda otsuseni, mis on kohtu hinnangul õige.

Tiitus lubab enne põhjalikult ringkonnakohtu argumentatsiooniga tutvuda ja seejärel otsustada, kas otsus vaidlustada.



Kohtuotsuse peale võib esitada kassatsiooni riigikohtule 30 päeva jooksul.



Läinud aasta mais mõistis Pärnu maakohus osaühingu Paikre endise juhi Kristo Rossmani ja arendusjuhi Ott Suti süüdi omastamises, usalduse kuritarvitamises ning dokumentide võltsimises ja nende kasutamises. Näiteks soetas Rossman prokuratuuri ja Pärnu maakohtugi hinnangul tööandja raha eest isiklikuks otstarbeks jalgrattaid, lasi oma autot remontida, soetas koju konditsioneeri ja tankis autosse kütust.