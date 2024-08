Pärnu haiglas aitab elusid päästa uus vastsündinute elustamislaud

Pärnu haigla naiste- ja lastekliiniku juhataja Kadri-Liina Vahula märkis, et olemasoleva elustamislaua kohta võib kasutada juba sõna “päevinäinud”. Kuid siiski on see töökorras ja kahe laua olemasolu tagab haiglas kindluse, et ükski vastsündinu ei jää vahendite puudumise tõttu ilma vajalikust ravist.