Koduotsija Kas kolooniast päästetud Evale koidab päev, mil ta oma koju kolib?

Aprilli algusest saati kojuminekuks valmis olnud rohesilmne kassineiu Eva on üks Tammiste koloonia kiisudest.



Umbes aastane "must panter" saab liigikaaslastega läbi. Eval pole kunagi oma kodu ega inimesi olnud, seega pelgab ta veel inimesi, ent varjupaiga töötajate jutu järgi muutub iga päevaga üha julgemaks. "Ta pole kass, kellele saab kohe pai teha, aga mõne silitamise suhtes on ta leplikumaks muutunud. Uue koduga harjumiseks vajab ta kindlasti rahulikumat keskkonda," arvab Pärnu loomade varjupaiga administraator Kerttu Kirspuu ega soovita kiisut väikeste lastega perre. "Kuna ta on veel üsna pelglik, siis võib-olla sobib ta suuremate lastega koju."



Eval pole kunagi oma kodu ega inimest olnud. Foto: Pärnu loomade varjupaik





Musta värvi kassid ootavad varjupaikades kodu enamasti kõige kauem. Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa avaldas mullu Pärnu Postimehele, et eestlane kipub olema veidi ebausklik ning levinud on uskumus, et punane miisu toob majja rikkuse ja kolmevärvilise kasukaga isend õnne. "Must kass aga on maagiliste võimetega nõiduslik olend, kes toob kaela õnnetuse. On keeruline nimetada ühtegi teist kodulooma, kellega on seotud nii palju ebausku kui musta kassiga," tõdes Mõisamaa, kelle arvates jätavad mustad kassid tihti nõidusliku mulje vaid neile, kes ei ole ühegi niisuguse miisuga lähemalt tuttavad.



Evale naeratas kevade hakul õnn, kui ta kassikolooniast varjupaika sõidutati. Foto: Pärnu loomade varjupaik





Need, kel kodus musta värvi lemmik, kinnitavad kui ühest suust: nad on sama armsad ja vahvad pereliikmed nagu kõik teised liigikaaslased oma eri kasukatoonides. "Must kass on sõber nagu iga teinegi lemmikloom, karvkatte värv ei oma seejuures mingit tähtsust. Lemmiklooma tuleks valida iseloomu, mitte värvi järgi," soovitas Mõisamaa.



Evale on tehtud kõik vajalikud protseduurid, nii hoiab loomale kodupakkuja kokku hulga aega ja raha, mis muidu kuluks parasiiditõrjele, kiibistamisele ja steriliseerimisele. Kes soovib kassitüdrukut endale, võtku ühendust meilil parnu@varjupaik.ee või helistagu numbril 524 6705.