Pärnu loomade varjupaiga töötaja Eve Meose arvates ei erine mustad kassid kuidagi teistest kassidest. “Eks neil ole väike aura juures. Eripäraste tarkustega inimesed on läbi aegade eelistanud musti kasse. Mingisugune sümboolika on neile juurde haagitud. Nad on vaimu kassid ja müstika käib nendega kaasas,” rääkis Meos.