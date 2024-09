Pärnumaalased käivad niisama agaralt internetis kui harjumaalased

Statistikaameti analüütik Sigrid Saagpakk tõi esile, et uuringust ilmnes mõningane erinevus tööga hõivatute ja töötute vahel: viimasena nimetatu kasutavad internetti vähem. Vanuseti paistab silma, et 16- kuni 54aastaste seas on internetikasutajaid kõige rohkem ehk üle 95 protsendi. Üle 54aastastel jääb see protsent alla 90.