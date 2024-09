Torm räsis korrusmaja katust

Pärnus Mai 59 korrusmajalt viis tuul kaks paani katuseplekki. Tegemist on valdavalt viiekorruselise hoonega, kuid ühel keskmisel trepikojal on kuus korrust. Tuul räsiski maja kõige kõrgemat osa. Sama trepikoja alumistel korrustel elanud prouad jutustasid, et kuulsid eile õhtul tugevat raksakat. Üks arvas, et küllap viskas keegi sellise kõminaga midagi klaasikonteinerisse. Ta sai juhtunust aimu siis, kui saabusid päästemasinad.