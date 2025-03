Mitu tundi kelmide lõa otsas olnud mees andis ära pangakaardi ja jäi ilma tuhandetest eurodest

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokuröri Hanna Variku sõnade järgi helistas reede lõunal Pärnus elavale mehele tundmatu mees, kes esitles end Omniva töötajana ning teatas, et kannatanule on sotsiaalametist saabunud kannatanu dokument. Kelm selgitas mehele, et kuller toob dokumendi talle koju kätte, kuid tal tuleb end identifitseerida. Kannatanu ütles kelmile telefonis enda isikukoodi ja seejärel kõne lõppes.

Alla tunni pärast helistas kannatanule teiselt numbrilt uus kelm, kes esines panga turvatöötajana ning pakkus kannatanule kelmuste vastu kaitsvat kindlustuslepingut. Kelm juhendas kannatanut, kuidas arvutisse salvestada AnyDeski programm. Seejärel käskis tal siseneda internetipanka. Kelm teatas seejärel, et mehe pangakaardi peab kiiremas korras hävitama, sest petturid on kontole ligi pääsenud, ning küsis mehe pangakaardi viimaseid numbreid ja pangakaardi PIN-koodi.

Kannatanul tekkis järgmisel hommikul kahtlus, ta avas enda pangakonto ja avastas, et välja on võetud 3500 eurot.

Varik märkis, et see juhtum tõestab taas kurblooliselt seda, kui osavad manipuleerijad kelmid on. “Hoides inimest telefoni otsas, viies teda “kurssi” kõige jubedamate stsenaariumidega, hoiab kelm kannatanut justkui kontrolli all,” tõdes prokurör. “Sellistesse olukordadesse sattudes tasub meeles pidada, et oma isikukoodi ja PIN-koode ei tohi kõrvalistele inimestele anda. Alati tuleb meeles pidada mõtet: “Aga kuidas ma saan tema öeldut kontrollida?””