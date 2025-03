Pärnu suurmetsaomaniku investeering tõotab tõsta Eesti energiajulgeolekut

Kogu Eestis metsa majandav Metsagrupp uuendab 21 päikeseparki akusalvestuslahendustega. Projekti käigus asendatakse 50kilovatised inverterid hübriidmudelitega ja nendele lisatakse kahe tunni energiasalvestusvõimekus. See muudab asjaosaliste sõnutsi taastuvenergia tootmise stabiilsemaks ja paremini juhitavaks, aidates nii ühtlasi tugevdada riigi energiajulgeolekut.



Metsagrupi tegevjuhi Urmas Rahneli hinnangul on see projekt oluline samm nii ettevõtte arengule kui Eesti energiasõltumatuse tugevdamisele. "Energeetika arendamisel on suur perspektiiv," märkis Rahnel. "Energial on piiramatu turg – seda on vaja kõigile ja järjest kasvavas mahus."



Samuti on kodune energiatootmine Rahneli sõnutsi riikliku julgeoleku seisukohast oluline. "Salvestuslahenduste kasutuselevõtt on meie päikeseparkidele loogiline jätk, muutes nende töö efektiivsemaks ja stabiilsemaks," avaldas ta. "Tasuvuse vaatest on see väga pikaajaline projekt."



Nagu tõdes energialahendusi ehitava osaühingu Smartecon äriarendusjuht Sten Pajula, on tegemist tehniliselt keeruka ülesandega, mille edukas elluviimine eeldab head planeerimist ja koostööd. Samal ajal on see põnev logistiliselt ja projektijuhtimise seisukohast: paigaldustöid tuleb teha kogu Eestis väga lühikesel ajal. "Efektiivsus ja tugev riskijuhtimine on siin tähtis," rõhutas Pajula. "Meil on Metsagrupiga pikaajaline koostöö ja see projekt tugevdab meie vastastikust usaldust veel."



Asjaosalised märkisid, et Metsagrupi ja Smarteconi koostöö on näide selle kohta, kuidas erasektor saab aidata Eestil tugevdada riigi energiasõltumatust ja kiirendada samal ajal üleminekut taastuvenergiale.



Smartecon on Baltikumi üks suurimaid energialahenduste ehitajaid, mis keskendub suurte päikeseelektrijaamade ehitusele. Ettevõte on Eestis, Lätis ja Leedus rajanud üle 200 megavati päikeseenergia lahendusi.