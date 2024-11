Päästeamet kavandab tööaja muudatust, päästjad võitlevad tulihingeliselt selle vastu

Täna südapäeval andis päästjate esindaja Tallinnas päästeameti maja juures juhtidele üle petitsiooni, millele on alla kirjutanud 1232 valveteenistujat. “Võimatu on nõustuda meie peadirektori väitega, et kavandataval muudatusel on päästjatele väga väike negatiivne mõju,” sedastatakse ühiskirjas.