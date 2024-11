Sauga jões on veetase viimase 24 tunniga tõusnud 1,2 meetrit, mis on konkurentsitult ulatuslikem tõus Eesti siseveekogudes. Tänu kõrgetele kallastele pole lähikonna elanikel siiski ohtu, et Sauga jõgi oma sängi ära ei mahuks. Jõe ääres andis vaid purskav kanalisatsioonikaev märku, et vett on liiga palju.