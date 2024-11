Seksuaalkurjategijate ravija: Väga kõrge riskiga inimene ei peaks saama vanglast välja ilma ravisekkumiseta

Juba vähemalt kümmekond aastat on Eestis seksuaalkurjategijate kontekstis räägitud alalise ravikeskuse vajalikkusest. Spetsialistid on kinnitanud, et seksuaalhälbelise käitumisega inimese puhul üldjuhul karistusest üksi ei piisa. Ebaloomulikke tunge on võimalik ravimite ja teraapiaga pärssida. Säärase ravi kättesaadavus on Eestis aga väga piiratud. Nii tammumegi nõiaringis: väärastunud seksuaalsete tungidega inimene vägistab, läheb vangi, tuleb sealt välja, vägistab uuesti, ja läheb taas vangi.