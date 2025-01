Päästjaid panid rakkesse nii liiklusõnnetused kui lume all murdunud puud

Enamik väljakutsetest on olnud seotud lume raskuse all teele või elektrikaablitele langenud puude eemaldamisega. Enim teateid on laekunud Lõuna regioonist (103). Järgnevad Põhja 71, Lääne 48 ja Ida regioon 44 väljakutsega.

Päästeameti vastutava korrapidaja Viktor Saaremetsa teatel on suurem lumesadu möödas, ent liikluses tasub endiselt olla ettevaatlik ja jääkogudele mitte tikkuda. "Teed on libedad ja tugeva tuisuga tasub liigeldes olla eriti ettevaatlik. Tuletan ka meelde, et kuigi võib tunduda, et külm on tekitanud veekogudele tugeva jääkaane, ei tasu veel veekogudele tatsama minna. Päästjad kontrollivad jää paksust regulaarselt ja endiselt kehtib kogu Eestis jäälemineku keeld."