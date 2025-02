Kõrge tunnustuse pälvinud rahvatantsujuht kannab uhkusega kodukandi rahvarõivaid

Kuigi Põlendik on Pärnus sündinud, kasvanud ja koolis käinud, juhendab ta praegu rahvatantsijaid pealinnas ja Harjumaal. Siiski peab ta end kindlalt suvepärnakaks. "Olen Pärnuga ikka väga tihedalt seotud. Mu isakodu on siiani Pärnus alles – see on koht, kuhu tulla ja kus end laadida," rääkis ta. "Samuti on mul siin palju häid tuttavaid ja armsaid inimesi tantsuvallas."